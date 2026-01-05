La storia di Andrea Visciano | parla solo col comunicatore oculare e si laurea in Digital marketing

Andrea Visciano, 26 anni di Torre del Greco, ha conseguito la laurea in Digital Marketing utilizzando un comunicatore oculare, uno strumento che gli permette di comunicare e interagire con il mondo. Disabile dalla nascita, ha dimostrato come le tecnologie possano favorire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi accademici, confermando l’importanza di soluzioni innovative per superare le barriere.

Grazie a un comunicatore oculare, Andrea Visciano, 26enne di Torre del Greco, disabile dalla nascita, si è laureato in Digital Marketing. L'Asl: "Esempio di inclusione, resilienza e diritto allo studio".

Torre del Greco, oltre ogni limite: la laurea di Andrea Visciano è un messaggio di speranza - Un’aula universitaria carica di emozione ha celebrato nei giorni scorsi la laurea di Andrea Visciano, 26 anni di Torre de ... lostrillone.tv

Quando la voce nasce dagli occhi Andrea Visciano si laurea oltre ogni limite - da sinistra: Un’aula universitaria carica di emozione ha celebrato nei giorni scorsi la laurea di Andrea Visciano, 26 anni di Torre del Greco, che ha conseguito il titolo di dottore in Scienze della C ... laprovinciaonline.info

EHI ANDREA. Ti racconto una storia vera, molto bella. Parla di persone che hanno deciso di aiutarsi, proprio come una grande famiglia. A volte l'umanità si manifesta nei gesti silenziosi, in quelli che non cercano attenzione ma che cambiano davvero la vita de - facebook.com facebook

