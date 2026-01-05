La storia di Abod che trasforma i resti dei lacrimogeni in gioielli | Ricicliamo la morte per creare vita

Nel campo profughi di Aida, a Betlemme, un negozio di artigianato dà nuova vita ai resti dei lacrimogeni, trasformandoli in gioielli. Abod, questa realtà, si distingue per il suo impegno nel riciclo e nella creazione di oggetti che rappresentano un messaggio di speranza e rinascita. Un esempio di come l’artigianato possa diventare strumento di trasformazione e consapevolezza sociale.

