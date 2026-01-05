La Stella di Greccio in un cofanetto | un regalo speciale in arrivo per la Befana

“La Stella di Greccio” torna in un elegante cofanetto, ideale come regalo per la Befana. La confezione include un CD, un DVD e un libro con immagini del film e testi delle fonti francescane originali. Inoltre, il film sarà trasmesso nuovamente in televisione il 6 gennaio in seconda serata su Tv2000, offrendo un’occasione per approfondire una storia ricca di tradizione e spiritualità.

Un cofanetto che comprende cd, dvd e libro con le immagini del film e i testi delle fonti francescane da cui è tratto, e un ritorno in televisione: il 6 gennaio in seconda serata su Tv2000.È il regalo della Befana che La Stella di Greccio, primo film a raccontare la nascita del presepio, fa a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “La Stella di Greccio” in un cofanetto: un regalo speciale in arrivo per la Befana Leggi anche: Profondo Rosso, in arrivo un cofanetto con la colonna sonora dei Goblin Leggi anche: Cofanetto Nail Art di Minnie Mouse: Il Regalo Perfetto per le Bambine! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 9 cofanetti regalo per le amanti della skincare - In occasione del Natale arrivano sul mercato molti cofanetti regalo, adatti in realtà anche per compleanni e traguardi di ogni genere. elle.com #Film | "La stella di Greccio" Domani #6gennaio in seconda serata su #TV2000 Canale 28 157 Sky Ricostruisce i tre giorni che precedono la celebre notte di #Greccio, mettendo in scena una serie di episodi in cui il Poverello mostra tutte le sue qualità d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.