La stagione del teatro del Ciliegio Sei spettacoli per tutti i gusti

Il teatro del Ciliegio inaugura la sua stagione con sei spettacoli, offrendo un cartellone ricco e vario. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune, la Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage, mira a coinvolgere il pubblico locale e promuovere l’arte teatrale. Un’occasione per vivere momenti culturali di qualità in un ambiente accogliente e condividere l’interesse per il teatro.

Il teatro del Ciliegio si prepara ad accogliere sei serate grazie alla collaborazione tra Comune, Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage. L'apertura del programma, prevista per domenica, è affidata a ' Il bar sotto il mare ', tratto dall'opera di Stefano Benni, maestro dell'ironia surreale. Questo bar fantastico, popolato da figure stravaganti, è la cornice ideale per un viaggio tra musica e racconti capaci di far ridere, riflettere e lasciare una traccia indelebile negli spettatori di ogni eta. Venerdì 30 gennaio la Compagnia Nando e Maila presenterà ' Sonata per tubi ', un incredibile incrocio tra circo contemporaneo e musica inconsueta.

