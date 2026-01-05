La sposa casertana rifiutata all' altare che ha conquistato Netflix

Maria Ludovica Cappello, 31 anni, originaria di Caserta e ora residente a Milano, è diventata nota come protagonista di ‘L’amore è cieco - Italia’ su Netflix. La sua storia di una sposa rifiutata all'altare ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, portando alla luce un percorso personale segnato da emozioni e scelte difficili. Un esempio di come le vicende individuali possano diventare testimonianza di temi universali.

