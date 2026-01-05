La sorella di Giacomo | vita di Paolina Leopardi

Da padovaoggi.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 17.30, presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina, si terrà l'incontro dedicato a

Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Ferrari 2A) l’associazione San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo . Relatrice la prof.ssa Loretta Marcon. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

la sorella di giacomo vita di paolina leopardi

© Padovaoggi.it - "La sorella di Giacomo: vita di Paolina Leopardi"

Leggi anche: "La sorella di Giacomo: vita di Paolina Leopardi"

Leggi anche: Roma, la seconda edizione del Mercatino di Natale alla scuola primaria Giacomo Leopardi il 30 novembre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

sorella giacomo vita paolina"La sorella di Giacomo: vita di Paolina Leopardi" - 30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. padovaoggi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.