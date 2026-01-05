La Sir batte anche Milano E ora pensa alla Champions

La Sir Safety Conad Perugia ha conquistato una vittoria importante contro Milano, con il risultato di 3-1. La partita si è conclusa con parziali di 25-21, 23-25, 25-14 e 25-19, grazie alle prestazioni di Tara, Semeniuk e Giannelli. Questo successo rappresenta un passo significativo in vista delle prossime fasi della Champions League, mentre la squadra continua a dimostrare solidità e determinazione in campionato.

SIR SUSA SCAI 3 ALLIANZ MILANO 1 (25-21, 23-25, 25-14, 25-19) Ben Tara 18, Semeniuk 14, Russo 8, Loser 7, Ishikawa 3, Giannelli 9, Gaggini (L1), Dzavoronok 9, Solé 3, Plotnytskyi 2. N.E. – Cvanciger, Crosato, Argilagos, Colaci (L2). All. Angelo Lorenzetti.. MILANO: Reggers 17, Recine 11, Caneschi 10, Masulovic 8, Ichino 5, Kreling 1, Corbetta (L1), Di Martino 1, Barbanti 1, Masajedi, Lindqvist. N.E. – Otsuka, Benacchio, Catania (L2). All. Roberto Piazza.. Arbitri: Alessandro Cerra (CZ) ed Andrea Puecher (PD). SIR SUSA (b.s. 19, v. 11, muri 10, errori 6). ALLIANZ (b.s. 19, v. 8, muri 7, errori 6). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Sir batte anche Milano. E ora pensa alla Champions Leggi anche: Volley, la Sir parte bene anche in Champions: Praga sconfitta 3-1 Leggi anche: Atalanta spaziale, batte il Chelsea e ora è terza in Champions League: è la migliore delle italiane Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Sir batte anche Milano. E ora pensa alla Champions. La Sir non si ferma più, batte Milano 3-1 e torna in vetta - In un PalaBarton Energy gremito infatti i Block Devils hanno regolato una coriacea Allianz Milano in 4 set con il punteggio di 3- corrieredellumbria.it

I Block Devils battono Milano per 3-1 - Nel servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Federico Fortunelli, le voci del capitano ... rainews.it

Perugia batte Milano e festeggia il Mondiale con i tifosi - Nella prima partita dell'anno i Block Devils hanno conquistato tre punti pesanti superando 3- tuttosport.com

Perugia batte Milano e festeggia il Mondiale con i tifosi - facebook.com facebook

#Perugia batte Milano e festeggia il Mondiale con i tifosi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.