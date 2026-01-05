La sfida contro il Como Matteo Tramoni non si muove Giuseppe Corrado mette un punto

Il Pisa conferma l'importanza di Matteo Tramoni, respingendo le voci di mercato diffuse nelle ultime settimane. Il presidente Giuseppe Corrado ha chiarito la posizione della società, sottolineando che il giocatore rimarrà in forza alla squadra e non sarà ceduto. Questa comunicazione mira a rassicurare tifosi e staff, mantenendo la concentrazione sull'impegno in campionato e sulla sfida contro il Como.

Le voci che avevano iniziato a svilupparsi avevano già stufato l'ambiente, così è intervenuto direttamente il presidente Giuseppe Corrado per spengerle: " Tramoni è un giocatore importante per il Pisa e non si muove". Sì, ma d'altronde attorno all'ambiente nerazzurro mai vi erano stati dubbi. I rumors si erano alimentati da Palermo, come tradizione vuole da quest'estate in seguito al passaggio di Inzaghi in rosanero. Non a caso il numero 1 del Pisa ha parlato ad ILovePalermoCalcio.it: "A Palermo, come in molti ambienti di città importanti, si parla sempre troppo di calcio e si pensa che per vincere servano solo giocatori e allenatori di nome".

