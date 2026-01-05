La Sangio sbatte di nuovo contro la bestia nera

La Sangiovannese è stata nuovamente sconfitta dalla sua storica rivale, il Grassina, con il risultato di 1-0. La partita si è conclusa con una formazione composta da Barberini, Bardotti, Yade, Ferrante, Agrello, Gori, Noferi, Romanelli, Zoppi, Borri e Castrovilli. Un risultato che conferma la difficoltà della squadra nel superare questa avversaria, nonostante gli sforzi mostrati in campo.

