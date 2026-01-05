La Sangio sbatte di nuovo contro la bestia nera
La Sangiovannese è stata nuovamente sconfitta dalla sua storica rivale, il Grassina, con il risultato di 1-0. La partita si è conclusa con una formazione composta da Barberini, Bardotti, Yade, Ferrante, Agrello, Gori, Noferi, Romanelli, Zoppi, Borri e Castrovilli. Un risultato che conferma la difficoltà della squadra nel superare questa avversaria, nonostante gli sforzi mostrati in campo.
Sangiovannese 0 Grassina 1 SANGIOVANNESE (4-3-3): Barberini; Bardotti (11’ st Fiaschi), Yade, Ferrante, Agrello; Gori, Noferi, Romanelli; Zoppi, Borri, Castrovilli. All. Calderini. GRASSINA (4-3-1-2): Bartoli, Meazzini, Arcadipane, Castaldo, Calzolai, Fabiani, Rossi Lottini, Corsi, Dini, Simoni (29’ st Alfarano), Borghesi (43’ st Croci). All. Cellini. Arbitro: Boeddu di Prato. Rete: 37’ pt Simoni. Note: spettatori 300 circa con sparuta rappresentanza ospite. Ammoniti: Yade, Bardotti, Calzolai, Ferrante, Rossi Lottini, Zoppi SAN GIOVANNI – Parte male il 2026 per la Sangiovannese, al Fedini passa col minimo sforzo la bestia nera Grassina che grazie a una rete realizzata direttamente da calcio d’angolo, con la complicità della difesa azzurra, porta a casa un successo ben oltre i propri meriti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
