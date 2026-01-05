Capita spesso che un gruppo di scrittori, alcuni di successo – molti altri. “morti di fama” – lanci una campagna per comunicare al mondo quel che merita di essere divulgato e quel che deve essere oscurato censurato e proibito, perché brutto, sporco e cattivo. L’esempio più recente fornito da questi pretenziosi maestri del pensiero risale allo scorso dicembre, quando pretendevano l’espulsione, dalla importante rassegna romana “Più Libri Più Liberi”, di una casa editrice colpevole di pubblicare autori storici di una certa destra estrema; e di farlo con una malcelata simpatia per quei personaggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La riscoperta del Capitano, torna la biografia di Codreanu di Sburlati: la conoscenza contro la goffa censura

Leggi anche: Dalla conoscenza passiva alla conoscenza attiva: la scuola come officina del pensiero digitale

Leggi anche: Juventus, scelto il capitano contro la Lazio: ecco chi indosserà la fascia nella trasferta dell’Olimpico. La decisione di Tudor

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

SABATO 3 GENNAIO 2026 ore 15.30 Centro Sociale Il Castello Il Dott. Gianni Barchi ci condurrà in un viaggio nel passato alla riscoperta di una storia locale che il tempo rischia di sbiadire… Vi aspettiamo! - facebook.com facebook