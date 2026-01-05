la rai festeggia gli 85 anni del maestro miyazaki

La Rai celebra gli 85 anni di Hayao Miyazaki, rinomato maestro dell’animazione giapponese. Questa sera alle 21 su Rai 3, viene trasmessa una prima visione dedicata al suo lavoro, offrendo agli spettatori un’occasione per apprezzare l’incanto e la poesia delle sue opere. Un appuntamento che rende omaggio a una figura fondamentale nel panorama del cinema d’animazione internazionale.

Prima visione su Rai 3 con l’incanto e la poesia di Hayao Miyazaki, maestro giapponese del cinema d’animazione: stasera, alle 21.30, andrà in onda “Il ragazzo e l’airone”, in occasione del suo ottantacinquesimo compleanno. Tokyo alla fine della Seconda guerra mondiale: durante un bombardamento il giovane Mahito perde la madre Hisako e suo padre si risposa con la sorella di lei, Natsuko. La nuova famiglia si trasferisce in una vasta tenuta isolata, ai margini della città. Qui, guidato dall’apparizione enigmatica di un airone, il ragazzo scopre una torre abbandonata: varco per un universo fantastico e ostile al tempo stesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

