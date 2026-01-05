La ragazza bionda ho il testimone | bomba-Garlasco

Il caso di Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi nel 2007, continua a suscitare interesse. Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene e sostenitore dell’innocenza di Alberto Stasi, è intervenuto il 4 gennaio 2026 a Zona Bianca, portando alla luce nuovi elementi. Questa vicenda, ancora aperta, coinvolge aspetti giudiziari e mediatici che meritano un’attenta analisi.

Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene e convinto dell'innocenza di Alberto Stasi (condannato definitivamente per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007), è intervenuto a Zona Bianca il 4 gennaio 2026 rivelando nuovi elementi sul caso.Al centro delle sue dichiarazioni c'è il testimone Marco Muschitta, operaio che nel 2007 raccontò di aver visto, la mattina del 13 agosto, una ragazza bionda (con caschetto e occhiali da sole) allontanarsi in bicicletta a zig-zag dalla zona della villetta dei Poggi, impugnando un oggetto contundente. Muschitta ritrattò poco dopo, venendo ritenuto inattendibile dai giudici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "La ragazza bionda, ho il testimone": bomba-Garlasco Leggi anche: Caso Poggi, la bomba di Alessandro De Giuseppe: «Ho nuovi testimoni che parlano della ragazza bionda vista da Muschitta. A Garlasco tutti hanno paura di una famiglia» Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio torna sul mistero dello scontrino e provoca il testimone: "L'ho cercato per terra?" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Caso Poggi, la bomba di Alessandro De Giuseppe: «Ho nuovi testimoni che parlano della ragazza bionda vista da Muschitta. A Garlasco.... Caso Poggi, la bomba di Alessandro De Giuseppe: «Ho nuovi testimoni che parlano della ragazza bionda vista da Muschitta. A Garlasco tutti hanno paura di una famiglia» - Alessandro De Giuseppe, inviato del programma Le Iene che da sempre segue il caso di Garlasco con occhio ... msn.com

Garlasco, la testimonianza (ritrattata): «Vidi una ragazza in bici con un'asta in mano, la punta a forma di pigna. Andava a zig-zag» - Era scritto nel verbale di Marco Demontis Muschitta, dipendente dell'Asm di Vigevano incaricato di controllare le centrali dell'acqua potabile Una bicicletta che andava a zig- leggo.it

22 dicembre, ore 19.30 circa, tavoli del bar davanti l'11 spotto ragazza bionda, riccia, bassa bassa, occhi chiari, (sulle ultime due non son sicuro, c'era troppo buio). ci siamo scambiati uno sguardo per qualche secondo, e mi è sembrato mi stessi facendo anch - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.