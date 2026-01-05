La prima di Miki Biasion al Rally della Lana 1982

Il Rally della Lana 1982 è ricordato per la prima vittoria assoluta di Miki Biasion, un episodio che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. La gara si distinse per le sfide tecniche e le condizioni meteorologiche variabili, rendendo questa edizione un momento significativo nel panorama rally italiano.

Il Rally della Lana 1982 rappresenta una pagina importante nella storia del rally italiano: segnato dalla prima vittoria assoluta di Miki Biasion, da un cambio di navigatore che restò nella memoria degli addetti ai lavori e da una competizione articolata su condizioni meteo e tecniche complesse. L'11 giugno 1982 prese il via la prima delle

