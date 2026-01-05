La presentazione del nuovo acquisto con l'IA è un fiasco | imbarazzo per l'annuncio di Nicolas Olivera

L'annuncio di Nicolas Olivera da parte dei Montevideo Wanderers, realizzato con l'uso dell'intelligenza artificiale, si è rivelato un insuccesso. La presentazione ha generato confusione, con dettagli sbagliati come la maglia e un post successivamente cancellato. L'episodio ha suscitato commenti ironici sui social, evidenziando le difficoltà di integrare correttamente l'IA nelle comunicazioni ufficiali.

L’8 gennaio presentazione nuovo corso operatori volontari di Telefono Amico Parma x.com

SI DICE... Presentazione del libro "Ovunque tu andrai – un nuovo inizio" di Angela De Tommaso La Biblioteca Comunale di Ginosa ospita la presentazione del romanzo di Angela De Tommaso, un racconto di viaggi interiori, cambiamenti e nuovi inizi. Inte - facebook.com facebook

