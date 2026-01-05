La presentazione del nuovo acquisto con l'IA è un fiasco | imbarazzo per l'annuncio di Nicolas Olivera
L'annuncio di Nicolas Olivera da parte dei Montevideo Wanderers, realizzato con l'uso dell'intelligenza artificiale, si è rivelato un insuccesso. La presentazione ha generato confusione, con dettagli sbagliati come la maglia e un post successivamente cancellato. L'episodio ha suscitato commenti ironici sui social, evidenziando le difficoltà di integrare correttamente l'IA nelle comunicazioni ufficiali.
I Montevideo Wanderers usano l'intelligenza artificiale per presentare Nicolas Olivera ma l'annuncio è un fiasco: maglia sbagliata, post cancellato e ironie social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
