Dopo la pausa natalizia, il campionato di serie D riprende il suo corso. Nella prima giornata di ritorno del girone B, domani alle 14:30, la Nuova Sondrio sarà ospite del Brusaporto. Un'occasione per entrambe le squadre di riprendere il ritmo e proseguire il percorso stagionale.

Riprende, dopo la sosta natalizia, il campionato di serie D: nella prima giornata di ritorno del girone B, domani alle 14,30, la Nuova Sondrio andrà a far visita al Brusaporto.La classificaIn attesa dell'ormai inevitabile 0-3 a tavolino relativo alla sfida contro la Folgore Caratese dello scorso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - La Nuova Sondrio riparte da Brusaporto

Leggi anche: La Nuova Sondrio accoglie un attaccante e dà il bentornato a un difensore

Leggi anche: Ginnastica artistica: a Carate Brianza la Nuova Sondrio Sportiva dà spettacolo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Serie D - Lombardia: questo pomeriggio si riparte con la prima giornata di ritorno. Turno diviso a metà, il programma delle sfide; Serie D, gir. B - 18ª giornata / Così in campo oggi pomeriggio alle 14.30.

L’illusione dura poco. Rimonta Brusaporto e valtellinesi sconfitti - Il Brusaporto va sotto ma poi sbanca la Castellina e rovina il debutto stagionale della Nuova Sondrio Calcio di Marco Amelia, sceso in campo con una formazione giovanissima e con alcune assenze ... ilgiorno.it

Villa Valle e Brusaporto: Preparativi per la Nuova Stagione di Serie D - Le squadre bergamasche Villa Valle e Brusaporto si preparano per la nuova stagione di Serie D con conferme e nuovi arrivi. ilgiorno.it

In attesa di Brusaporto-Nuova Sondrio in programma martedì alle 14.30, questi i risultati di oggi... - facebook.com facebook