la nuova montepaschi pronta a spiccare il volo

La rinascita di Montepaschi segna un passo importante nel settore bancario italiano. Dopo un percorso di risanamento, sotto la guida di Luigi Lovaglio, la banca si sta preparando a consolidare la sua posizione e a riprendere fiato sui mercati. L'aumento del valore azionario e l'ingresso nel circuito di Mediobanca testimoniano i progressi compiuti, segnando un nuovo capitolo per l’istituto senese.

Da Cenerentola a principessa. Non ci sono zucche, scarpette o bacchette magiche, ma Mps si prepara ad indossare abiti nuovi e scintillanti dopo il percorso di risanamento portato avanti da Luigi Lovaglio che non solo ha portato l’azione, come ha recentemente ricordato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dagli 1,95 euro del 2022 agli 8 euro attuali, ma ha consentito alla banca senese di conquistare il salotto buono di Mediobanca, finora considerato inviolabile. Mps ora è grande, patrimonializzata e redditizia. E il prossimo 4 febbraio l’assemblea dei soci sarà chiamata a dare vita al nuovo corso, che prevede «un allineamento» dello statuto che tenga in considerazione il «profilo di gruppo» e la «posizione» del Monte dei Paschi «nel contesto bancario» dopo la conquista di Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Tg3. . La morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Montepaschi. Secondo la nuova perizia illustrata dalla commissione d'inchiesta, si è trattato di omicidio. La famiglia chiede la riapertura delle indagini. - facebook.com facebook

Tenuto fuori dalla finestra e lasciato cadere: è la tesi della moglie. E la perizia del Ris conferma le incongruenze sulla ricostruzione della morte di David Rossi, capo della comunicazione di Montepaschi. L'articolo di Serenella Bettin è sul nuovo numero de L'Es x.com