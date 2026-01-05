La neve da nebbia galaverna che imbianca il novarese | che cos' è

La galaverna è una formazione di brina sottile e trasparente che si crea quando la nebbia si raffredda a contatto con superfici fredde. In questa condizione, i giardini, gli alberi, i tetti e le auto si ricoprono di uno strato bianco e leggero, simile alla neve, ma senza la presenza di precipitazioni. Questo fenomeno, comune nel novarese, dona un aspetto silenzioso e immacolato agli ambienti all’aperto.

Giardini e alberi completamente bianchi, così i cortili, i tetti e le auto posteggiate. Ma non è neve. Si tratta dello spettacolo della galaverna, o neve da nebbia, o ancora "neve chimica". Un fenomeno atmosferico che appaga sicuramente lo sguardo e che si è manifestato proprio ieri, domenica 4. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Spettacolo invernale oggi in Piemonte tra neve da nebbia e galaverna.

