La nemesi antifa | se il popolo deve fare da sé allora l’onore di Salò è intoccabile

L’articolo analizza come le recenti vicende politiche e sociali abbiano portato a riflettere sui temi dell’onore e della memoria storica, in particolare riguardo alle figure e ai periodi controversi come Salò. Attraverso un’analisi critica, si esplora il ruolo del popolo e delle ideologie nell’orientare le proprie scelte, evidenziando come eventi internazionali possano influenzare il discorso pubblico e il senso di responsabilità collettiva in Italia.

Roma, 5 gen – Ci voleva il Venezuela, ci voleva la fine ingloriosa di un narco-pseudocomunismo straccione e posticcio per costringere la sinistra italiana a gettare la maschera e, paradossalmente, a darci ragione. Non che per noi questo cambi qualcosa in merito a determina(n)ti capisaldi ideologici, ma con il rapimento – che politicamente corretto suona quale arresto – di Nicolás Maduro si consuma l’ennesimo cortocircuito del mondo progressista. Gli antifa riscoprono Salò?. Per anni ci hanno ammorbato con la litania del “dovere dell’ingerenza”, con i diritti umani usati come clave per abbattere chiunque non si piegasse ai diktat ora di Washington, ora di Bruxelles, più di qualcuno aveva sperato anche in quelli di Mosca e oggi per difendere il (finto)compagno Maduro i nipotini che metterebbero in imbarazzo persino nonno Marx, dopo aver fatto le prove generali nelle piazze italiane e sulle vetrine dei commercianti italiani al grido di “free Palestina”, riscoprono improvvisamente il valore sacro dei confini e dell’autodeterminazione dei popoli. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La nemesi antifa: se il popolo deve fare da sé, allora l’onore di Salò è intoccabile Leggi anche: Jacobelli: «Vorrei fare questa domanda a Spalletti. Se Yildiz deve dare di più allora David e Openda…» Leggi anche: Se non ti piace il presepio, allora non lo fare

