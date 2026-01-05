La Nato di fronte alla guerra cognitiva Percezioni disinformazione e sicurezza

La NATO riconosce l'importanza della guerra cognitiva come elemento strategico, affrontando sfide legate a percezioni, disinformazione e sicurezza. Integrare questa tematica nel proprio lessico e nelle pianificazioni rappresenta una risposta concreta alle minacce emergenti, basate su un’evidenza operativa. Un approccio che mira a preservare la stabilità e la fiducia in un contesto internazionale in evoluzione.

L'inclusione della cognitive warfare nel lessico e nella pianificazione Nato nasce da un'evidenza operativa. Negli ultimi anni, attori statuali e non statuali hanno condotto campagne di influenza persistenti, capaci di incidere sulla percezione pubblica, sulla fiducia nelle istituzioni e sulla coesione interna delle società occidentali. All'interno dell'Allied Command Transformation, il gruppo Applied Cognitive Effects ha assunto il compito di tradurre questa evidenza in strumenti concreti: dottrina, formazione, addestramento, esercitazioni e sperimentazione. La dimensione cognitiva viene trattata come un moltiplicatore trasversale, che interagisce con i domini tradizionali senza sostituirli.

Una difesa «attiva» nella guerra dell’informazione - Il fronte più insidioso della «guerra cognitiva»: un conflitto invisibile che non si misura in missili o carri armati, ma in post manipolati e notizie artefatte. lagazzettadelmezzogiorno.it

Nato, perché la strategia contro Putin è inefficace. L'esperto: «La Russia vuole distruggere l'Allenza, è in corso una guerra cognitiva» - C’è il fallimento completo del diritto internazionale e di quella che era la diplomazia in grado di smussare una serie di problematiche e far comunque ... ilmessaggero.it

