La Nasa chiude la sua biblioteca storica a causa dei tagli di Trump | Migliaia di libri scientifici rischiano di sparire

La NASA ha chiuso la sua biblioteca storica, una delle più grandi nel settore scientifico, a causa di tagli di bilancio decisi dall’amministrazione. Questa decisione mette a rischio la conservazione di migliaia di volumi di ricerca, fondamentali per lo studio e lo sviluppo scientifico. La chiusura solleva preoccupazioni sulla perdita di un patrimonio di conoscenze accessibile a ricercatori e studiosi.

Una delle più grandi biblioteche di ricerca della NASA ha chiuso i battenti, sollevando l’allarme sul destino di decine di migliaia di volumi scientifici. Secondo un’inchiesta del New York Times, libri, documenti e riviste (molti dei quali mai digitalizzati né disponibili altrove) rischiano di andare perduti per sempre. Scopriamo di più. Il taglio dei costi si abbatte sulla NASA. La chiusura arriva in un contesto di forti tagli di bilancio e licenziamenti che hanno colpito l’agenzia spaziale nell’ultimo anno, sotto l’amministrazione di Donald Trump. Un portavoce NASA ha spiegato che il catalogo della biblioteca sarà esaminato entro 60 giorni: parte del materiale verrà trasferita in altri edifici, parte potrebbe essere distrutta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Nasa chiude la sua biblioteca storica (a causa dei tagli di Trump): “Migliaia di libri scientifici rischiano di sparire” Leggi anche: Chiude la storica bottega dei libri, il titolare: "Nulla è eterno ma qualche anno in più l'avrei fatto volentieri" Leggi anche: Caos nei cieli degli Usa. Tagli a causa dello stallo sul Bilancio. Annullati migliaia di voli nazionali Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chiude la più grande biblioteca della NASA, dopo i tagli voluti da Trump; NASA, chiude la storica biblioteca del Goddard Space Flight Center. La Nasa chiude la sua biblioteca storica (a causa dei tagli di Trump): “Migliaia di libri scientifici rischiano di sparire” - Sotto la scure dei tagli, un patrimonio scientifico unico potrebbe essere distrutto o disperso: l’inchiesta del New York Times ... msn.com

