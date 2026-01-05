Nel carcere di Opera, Riccardo Muti sottolinea il potere della musica di trascendere le barriere fisiche, affermando che “il suono vola, libra nell’aria”. La musica, secondo il maestro, non si può imprigionare e ha il dono di liberare lo spirito e portare conforto anche in ambienti difficili. Un’interpretazione che evidenzia come l’arte possa essere uno strumento di guarigione e speranza.

Marchetti La musica non si può imprigionare. "Il suono vola, libra nell’aria, non lo puoi toccare, non lo puoi fermare – osserva Riccardo Muti –. E quando vola, la musica arriva a tutti e tutti possono sentirsi assolutamente liberi di percepire e recepire il messaggio che porta con sé. Non ci sono più barriere di lingue o di razze: vince l’unione dei sentimenti". Sarà un segno di libertà e di impegno civile il concerto che il Maestro dirigerà sabato prossimo nel carcere di Milano - Opera, un luogo speciale dove nascono anche gli “strumenti del mare“ che detenuti - liutai realizzano dal legno dei barconi dei migranti, grazie al progetto Metamorfosi della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La musica di Muti nel carcere di Opera: "Vola libera per tutti e guarisce lo spirito"

Leggi anche: L’uscita anticipata di De Bruyne libera lo spirito selvaggio di McTominay e Anguissa (Corsera)

Leggi anche: Il ghiaccio libera lo spirito di Pavarotti dal bronzo senza stile del suo monumento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La musica di Muti nel carcere di Opera: Vola libera per tutti e guarisce lo spirito; Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2026; Yannick Nezet-Seguin direttore d'orchestra del Capodanno di Vienna 2026: opera e orari per seguire il concerto.

La musica di Muti nel carcere di Opera: "Vola libera per tutti e guarisce lo spirito" - Sabato a Milano un concerto speciale tra impegno civile e speranza. quotidiano.net