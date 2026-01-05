La musica che celebra la vita | i fratelli Buzzurro insieme sul palco dopo la scomparsa di Roberto
Il concerto “Corde di Natale” al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, il 6 gennaio, rappresenta un momento di riflessione e memoria. I fratelli Buzzurro si esibiscono insieme, offrendo un’occasione per celebrare la vita attraverso la musica. L’evento, previsto in due turni, invita il pubblico a condividere un’esperienza di continuità e ricordo, sottolineando il ruolo della musica come spazio di raccoglimento e testimonianza.
La musica come spazio di raccoglimento, memoria e soprattutto continuità. Il concerto “Corde di Natale”, in programma al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo il 6 gennaio in doppio spettacolo alle 18 e alle 20,30, assume un significato che va oltre l’appuntamento artistico. Sul palco tornano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
