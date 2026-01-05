Roberto Franci, ex dirigente e figura di rilievo di Conad Nord Ovest, si è spento a 75 anni dopo una breve malattia. Con oltre 40 anni di esperienza, ha rappresentato un punto di riferimento per l’azienda, distinguendosi per capacità professionale e valori solidi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore della distribuzione italiana.

Pistoia, 5 gennaio 2026 – Si è spento dopo una breve malattia all’età di 75 anni Roberto Franci, figura di riferimento per oltre 40 anni di Conad Nord Ovest. Fin dall’inizio del suo lavoro in cooperativa aveva ricoperto diversi ruoli dirigenziali: da direttore dell’ufficio tecnico a direttore commerciale, di organizzazione e sistemi, di pianificazione strategica, sistemi e logistica. Grande conoscitore del mondo cooperativo è stato tra i fondatori della cooperativa che oggi è Conad Nord Ovest. Lascia la moglie Fiammetta e le due figlie Arianna e Selene. “Era una persona umile, nel senso che non amava apparire ma piuttosto impegnarsi quotidianamente senza volersi mai prendere i meriti e cercando di aiutare chi aveva bisogno – lo ricorda la moglie – tanto attaccato al suo lavoro in Conad dove era entrato subito appena laureato, da aver trascorso praticamente la sua vita nella sede di Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di Roberto Franci, ex dirigente e colonna di Conad. “Univa capacità e forti valori”

Leggi anche: Lutto a Urbania per la morte di Roberto Fabi

Leggi anche: Silvio, di Giovanni Franci all'Off/Off Theatre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La morte di Roberto Basciu, nuovo sopralluogo a S'Ecca S'arrideli x.com

E' sotto choc Uggiate con Ronago, nel comasco, dopo la morte di Roberto Bianchi e della moglie Graziella Botta. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. - facebook.com facebook