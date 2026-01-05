La moglie di un dirigente pubblica su Instagram i nomi per il mercato di gennaio | clamorosa gaffe
Una pubblicazione su Instagram ha svelato accidentalmente i nomi dei giocatori coinvolti nel mercato di gennaio dell'Oxford United. La lista, condivisa dalla moglie di un dirigente, è stata rimossa solo dopo la diffusione, creando una gaffe che ha attirato l'attenzione. Un episodio che evidenzia come un errore sui social possa avere ripercussioni sulla comunicazione ufficiale del club.
Un errore sui social ha portato alla diffusione dell’intera lista degli obiettivi di mercato di gennaio dell’Oxford United, poi cancellata troppo tardi. Lo scivolone rischia di compromettere le trattative di un club in piena lotta per la salvezza in Championship. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Milan, clamorosa novità su Nkunku. Rivelazione sul mercato. Mateta e non solo: tanti nomi per l’attacco
Leggi anche: Manna interviene per mettere la toppa in Supercoppa: 3 nomi per il mercato di gennaio a centrocampo
La moglie di un dirigente pubblica su Instagram i nomi per il mercato di gennaio: clamorosa gaffe - Un errore sui social ha portato alla diffusione dell’intera lista degli obiettivi di mercato di gennaio dell’Oxford United, poi cancellata troppo tardi ... fanpage.it
Cilia Adela Flores, moglie del presidente venezuelano Nicolás Maduro, è una figura centrale e controversa della storia recente del chavismo. Avvocatessa di formazione e dirigente politica di lungo corso, è stata per anni una delle personalità più influenti della - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.