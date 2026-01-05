La moglie di un dirigente pubblica su Instagram i nomi per il mercato di gennaio | clamorosa gaffe

Una pubblicazione su Instagram ha svelato accidentalmente i nomi dei giocatori coinvolti nel mercato di gennaio dell'Oxford United. La lista, condivisa dalla moglie di un dirigente, è stata rimossa solo dopo la diffusione, creando una gaffe che ha attirato l'attenzione. Un episodio che evidenzia come un errore sui social possa avere ripercussioni sulla comunicazione ufficiale del club.

