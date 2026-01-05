La mia Adi è fuggita aiutate me e mio figlio di 4 anni a ritrovarla

Un nostro lettore ci chiede aiuto per ritrovare la sua cagnolina Adi, scomparsa nel quartiere di Brindisi. La cagnolina, di piccola taglia, era al guinzaglio quando è fuggita in viale Aldo Moro, vicino al Gran Caffè Prestige. Se l’avete vista o avete informazioni utili, vi invitiamo a contattare le autorità o il proprietario per favorire il suo ritrovamento.

Un nostro lettore ci scrive: ha bisogno di aiuto per ritrovare la sua cagnolina Adi. Era al guinzaglio, quando è fuggita, in viale Aldo Moro, Brindisi, nei pressi del Gran Caffè Prestige.La cagnolina ha tre anni, ha il microchip ed è vaccinata. Il proprietario e il figlioletto di 4 anni sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

