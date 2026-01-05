La Messa per Don Luigi | Il Signore lo ricompensi per il bene compiuto

La Messa in memoria di Don Luigi si terrà nella chiesa della Ss. Annunziata, l’ultima sede in cui ha svolto il suo servizio come assistente dell’Arciconfraternita. Nonostante lo spazio sia limitato, questa scelta rappresenta un momento di riconoscenza e di ricordo per il suo impegno e dedizione. Il Signore lo ricompensi per il bene compiuto.

"Siamo un po' stretti qui nella chiesa della Ss. Annunziata, ma è l'ultima chiesa dove don Luigi ha prestato il proprio servizio pastorale come assistente dell' Arciconfraternita, per questo motivo è stata scelta per ricordarlo". Con queste parole l' arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, ha di fatto iniziato la Messa in suffragio del prete operaio don Luigi Sonnenfeld. E proprio il presule nella sua omelia ha ricordato come quel "Verbo si è fatto carne", di cui parlava il vangelo domenicale, ben si attagli alla figura di don Luigi. "La fatica del lavoro, vissuto nella propria quotidianità in quanto prete operaio, la difesa della pace, l'attenzione ai poveri – ha proseguito Giulietti –.

