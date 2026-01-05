La memoria spezzata in due Il monumento dimenticato

La memoria può essere fragile e spesso trascurata, come un monumento diviso e abbandonato. Immaginate una statua danneggiata, con il busto separato dalla base, simbolo di ricordi e identità sfaldati. Questa immagine richiama l’importanza di preservare il patrimonio storico e culturale, affinché le tracce del passato restino intatte e accessibili alle future generazioni.

Pensate a una statua vandalizzata e spezzata in due. Il busto con la testa da un lato, la parte inferiore del corpo dall'altro. Quella statua è la Madonna Addolorata, ridotta così da dodici anni. Il basamento e il corpo inferiore si trovano ancora nel parco delle Caserme Rosse, mentre la sezione superiore è stata recuperata di recente ed è custodita a Villa Pallavicini. La scultura in terracotta, opera di Cesarino Vincenzi, era un dono a don Giulio Salmi, cappellaio dei rastrellati che diede vita alla Fondazione Gesù Divino Operaio di Villa Pallavicini. E il monumento rendeva omaggio proprio alla memoria delle migliaia di persone tenute prigioniere alle Caserme Rosse, poi deportate nei campi di concentramento tedeschi.

