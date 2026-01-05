La Massese strappa un punto allo Zenith Prato Pari che serve a lottare per uscire dai playout
La Massese ottiene un pareggio senza reti contro lo Zenith Prato, risultato che permette di mantenere viva la speranza di evitare i playout. La partita, giocata in equilibrio, ha visto entrambe le squadre impegnarsi senza riuscire a trovare la rete. Questo punto risulta importante per la classifica e per le ambizioni di salvezza di entrambe le formazioni, in attesa delle prossime sfide.
ZENITH PRATO 0 MASSESE 0 ZENITH PRATO: Caroti, Fiaschi, Cela, Tempestini, Geri, Kouassi, Hanxhari, Toccafondi, Saccenti, Del Pela, Parrini. A Disp. Brunelli, Banchelli, Moretti, Palaj, Danti, Moussaid, Nannipieri, Casini, Fallaci. All. Settesoldi. MASSESE 1919: Gatti, Lucaccini, Bechini, Biagi, Bigini, Iurato, Mapelli, Bertipagani, Buffa, Papi, Babacar. A disp. Cozzolino, Lasagna, Vazio, Caddeo, Centonze, Marchini, Bacci, Lucchesi, Bonni. All. Martelli. Arbitro: Casale di Siena. PRATO - Una Massese grintosa strappa un ottimo punto nella prima sfida del 2026 al 'Chiavacci' di Prato, nella tana della capolista Zenith Prato.
