La mano di Conte | vittoria all’Olimpico e crescita continua

5 gen 2026

La vittoria all’Olimpico conferma la crescita della squadra sotto la guida di Antonio Conte. La sua strategia e il suo approccio hanno contribuito a migliorare il rendimento e la solidità del gruppo, portando risultati concreti. Questo successo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo intrapreso, evidenziando l’importanza del lavoro e della continuità nella crescita sportiva.

All’Olimpico passa soprattutto la mano di Antonio Conte. Il successo del Napoli nasce da una preparazione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

