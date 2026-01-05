La mano di Conte | vittoria all’Olimpico e crescita continua
La vittoria all’Olimpico conferma la crescita della squadra sotto la guida di Antonio Conte. La sua strategia e il suo approccio hanno contribuito a migliorare il rendimento e la solidità del gruppo, portando risultati concreti. Questo successo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo intrapreso, evidenziando l’importanza del lavoro e della continuità nella crescita sportiva.
All’Olimpico passa soprattutto la mano di Antonio Conte. Il successo del Napoli nasce da una preparazione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
