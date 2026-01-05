La mamma di Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana | Rispetto per i nostri figli non si sono accorti delle fiamme

La madre di Giovanni Tamburi, tra le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sottolinea il senso di rispetto per i giovani. In un'intervista, respinge le critiche e spiega che a 16 anni i ragazzi possono non percepire immediatamente i rischi, descrivendo l’accaduto come un momento di grande confusione e paura. La sua testimonianza offre una prospettiva umana su una drammatica perdita.

«Mio figlio Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, era il mio sole. Se Le Constel avesse avuto una uscita di sicurezza sarebbero ancora tutti vivi» - Gli ho dato i soldi per la serata dell’ultimo dell’anno e poi l’ho rivisto quando non poteva più ... leggo.it

La rabbia della mamma di Giovanni Tamburi, 16enne disperso a Crans-Montana: “Chi ha sbagliato deve pagare” - Lo strazio della madre Carla Masiello: “Nessuno ci dà notizie, la speranza sta finendo. msn.com

Luca Sbardella. Saint Avangeline · Young and Beautiful. Al telefono la mamma di Giovanni Tamburi, giovane vittima della tragedia di Crans-Montana. Mi sono commosso tantissimo ascoltando questa mamma, il suo dolore composto, la sua forza che non dovr - facebook.com facebook

Una veglia per Giovanni Tamburi: "Insieme alla mamma nella speranza" x.com

