La mamma di Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana | Rispetto per i nostri figli non si sono accorti delle fiamme
La madre di Giovanni Tamburi, tra le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sottolinea il senso di rispetto per i giovani. In un'intervista, respinge le critiche e spiega che a 16 anni i ragazzi possono non percepire immediatamente i rischi, descrivendo l’accaduto come un momento di grande confusione e paura. La sua testimonianza offre una prospettiva umana su una drammatica perdita.
Tra le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana c'è anche Giovanni Tamburi, 16 anni. La madre respinge le accuse dei "leoni da tastiera" e dice: "A quell'età non si accorgono del pericolo, era l’apocalisse". 🔗 Leggi su Fanpage.it
