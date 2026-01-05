La maledizione di Ferguson e il caos United | tredici anni dieci allenatori Chi sarà il prossimo?

La lunga fase di instabilità del Manchester United, nota come la “maledizione di Ferguson”, ha visto passare dieci allenatori in tredici anni. Dopo la lunga era di Sir Alex, il club ha affrontato continui cambiamenti e sfide. L’ultimo esempio è l’esonero di Ruben Amorim, annunciato in un contesto di condizioni meteorologiche avverse. Chi sarà il prossimo a tentare di riportare stabilità e successo ai Red Devils?

Maledetto United. Ma forse meglio, senza offesa ci mancherebbe, " maledetto " Ferguson: dopo di lui il diluvio, come dimostra l'esonero di Ruben Amorim, annunciato in una Manchester paralizzata dal gelo e dalla neve. Via il tecnico portoghese dopo quattordici mesi di passione e di delusioni, avanti un altro. Ennesimo ribaltone di un club che, dall'addio del 2013 di Sir Alex, l'uomo che regnò per 26 anni e portò i Red Devils in cima al mondo, non ha mai trovato pace. Amorim è stato cucinato a dovere dai risultati deludenti – lo United è sesto in Premier -, dalla sua testardaggine, dalla rottura dei rapporti con il direttore sportivo Jason Vilcox, dalla contestazione dei tifosi e dalle parole di sfida rivolte alla dirigenza dopo l'1-1 con il Leeds ("sono venuto qui per fare il manager, non semplicemente l'allenatore.

