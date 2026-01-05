Nella vivace malamovida di via Pozzo Campana, un quartiere storico tra via Bartolo e via Ulisse Rocchi, si è verificato un episodio di preoccupazione: una ragazzina si è sentita male. La zona, un tempo centro di attività artigianali nel cuore del quartiere ebraico medievale, continua a essere un punto di ritrovo, ma tali eventi richiamano l’attenzione sulla sicurezza e sulle emergenze che possono verificarsi durante le serate di festa.

Ancora malamovida e sballo in via Pozzo Campana. Il micro borgo incastrato tra via Bartolo e via Ulisse Rocchi, dedalo di vicoletti appartati, scalinate e anfratti, nel Medio Evo era il cuore pulsante di un quartiere ebraico, dove prosperavano le botteghe degli artigiani. Oggi invece è il cuore malato di un divertimento giovane senza freni e senza regole, tanto che anche nei giorni scorsi sono intervenute un’ambulanza e le forze dell’ordine per soccorrere una ragazza crollata a terra senza sensi e sedare una rissa. La questione è vecchia. E’ testimoniata da video e foto del comitato dei residenti, che non riescono più a dormire e a riappropriarsi dei loro spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La malamovida in centro. Ragazzina si sente male. Un’altra notte da incubo

