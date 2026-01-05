La madre di una minore | Ginocchiate in testa e unghia strappate da parte di ragazzine per gelosia e un Tik-Tok

Un episodio di violenza tra minori a Lecce ha coinvolto giovani ragazze, motivato da gelosia e dai contenuti di un video TikTok. Secondo quanto riferito, una minore è stata aggredita con colpi e strattoni, subendo anche danni fisici come ginocchiate e unghie strappate. L'episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi e l'influenza dei social media sulle dinamiche tra adolescenti.

LECCE – Colpi di tacco sul corpo, ginocchiate in testa, poi unghia e capelli strappati. Ceffoni e spintoni. E, ancora, insulti e minacce. Una 17ennne aggredita da un paio di ragazzine poco più che maggiorenni. I dettagli del presunto pestaggio sono stati raccontati dalla madre della vittima a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

