La madre di una minore | Ginocchiate in testa e unghia strappate da parte di ragazzine per gelosia e un Tik-Tok

Un episodio di violenza tra minori a Lecce ha coinvolto giovani ragazze, motivato da gelosia e dai contenuti di un video TikTok. Secondo quanto riferito, una minore è stata aggredita con colpi e strattoni, subendo anche danni fisici come ginocchiate e unghie strappate. L'episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi e l'influenza dei social media sulle dinamiche tra adolescenti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.