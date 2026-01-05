La lotteria il pignarûl e il presepio del laghetto di Chiarisacco a San Giorgio

Domani 6 gennaio alle 18, a Chiarisacco, nel comune di San Giorgio di Nogaro, si terrà l’estrazione della lotteria dell’Epifania in piazza della Fontana. L’evento include anche il tradizionale pignarûl e il presepio del laghetto di Chiarisacco, offrendo un’occasione per condividere le tradizioni locali in un momento di festa e comunità.

Domani 6 gennaio a Chiarisacco, nel comune di San Giorgio di Nogaro, alle 18, in piazza della Fontana ci sarà l' estrazione della lotteria dell' Epifania. Seguirà l' accensione del Pignarûl (in caso di matempo, sarà rinviato all'11 gennaio). I numeri vincenti saranno pubblicati e i premi si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

