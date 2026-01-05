La lotta olimpica riparte da Cesenatico | dopo il Memorial Pasi via al Training Camp azzurro
La stagione della lotta olimpica italiana prende il via a Cesenatico, presso il villaggio dell’Accademia Acrobatica, con il Memorial Pasi. Questo evento segna l’inizio di un percorso di preparazione e confronto per gli atleti azzurri, consolidando la tradizione di una disciplina che da sempre rappresenta un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale.
La stagione della lotta olimpica italiana si apre a Cesenatico, dove il villaggio dell’Accademia Acrobatica ospita la prima manifestazione dell’anno di una disciplina dalla tradizione consolidata. In riviera si sono dati appuntamento circa 300 tra lottatrici e lottatori per il Memorial Antonio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
