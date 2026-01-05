La lite con la ex gli spari e un uomo ferito l’arrestato scagiona il figlio e spiega | Dovevo difendermi

Un uomo di 41 anni di Gallipoli, arrestato dopo aver sparato a un 51enne a Nardò, ha spiegato di aver agito per difendersi durante una lite con la ex. Il giudice del Tribunale di Lecce ha ascoltato l’indagato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre si chiariscono le dinamiche dell’incidente che ha portato all’arresto e al ferimento.

NARDO' - Si è avvalso della facoltà di non rispondere, dinanzi al giudice del Tribunale di Lecce Francesco Valente, il 41enne gallipolino finito in carcere per aver esploso alcuni colpi di pistola contro un 51enne neretino, ferendolo a una gamba. La vittima era intervenuta in difesa dell’ex. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - La lite con la ex, gli spari e un uomo ferito, l’arrestato scagiona il figlio e spiega: “Dovevo difendermi” Leggi anche: Spari contro la finestra di un’abitazione, ferito un uomo Leggi anche: Lite dopo il brindisi di Capodanno: uomo ferito al braccio con un coltello La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sparatoria in strada durante lite con ex moglie, arrestati padre e figlio dopo fuga in moto; Sparatoria a Nardò, ferito un uomo durante una lite familiare; Spari in strada dopo lite con l’ex moglie, arrestati padre e figlio. Ferito l’uomo che proteggeva la donna; Lite con l'ex moglie, spara e ferisce uomo: arrestato con il figlio di 15 anni per tentato omicidio. Spari in strada dopo lite con l’ex moglie, arrestati padre e figlio. Ferito l’uomo che proteggeva la donna - Padre e figlio, di 41 e 15 anni, sono finiti in manette per il tentato omicidio aggravato ... corrieresalentino.it

Spara e ferisce l’uomo che ha difeso la ex moglie, arrestato con il figlio minorenne - Capodanno di paura a Nardò: lite familiare degenera in spari, padre e figlio fermati dopo la fuga con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso ... leccenews24.it

Sparatoria a Nardò, ferito un uomo durante una lite familiare - Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Nardò, in via Pompiliano, dove una lite familiare è degenerata in una sparatoria. trmtv.it

+++ Agguato al fratello di Pisacane: individuati gli aggressori +++ Gli spari dopo che il ventottenne aveva fatto da piacere durante una lite - facebook.com facebook

Lite familiare degenera in sparatoria a Nardò: un uomo resta ferito, caccia al responsabile fuggito in moto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.