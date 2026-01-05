La Lega tace sul manifesto di Zaia Vannacci | Non è il mio benchmark

La Lega non ha commentato il manifesto di Zaia, che propone una svolta moderata e liberal sulla gestione dell’immigrazione. Vannacci ha dichiarato che non rappresenta il suo riferimento politico. Il documento mira a un’area di destra più equilibrata e responsabile, promuovendo un’Italia stabile, misurata e orientata a un approccio più aperto e meno caricaturale sui temi sociali.

Lega, manifesto di Zaia per una «svolta liberale» del centrodestra. Ma Vannacci: «Non è il mio riferimento» - I 5 punti indicati dall'ex governatore del Veneto per «dimostrare di essere una forza di governo capace di leggere il presente»: autonomia, politica estera, sicurezza, giovani, i temi etici con i diri ... corriere.it

L’appello di Zaia “per la svolta a destra”: “Fine vita e accoglienza non siano tabù”. Vannacci: “Non è il mio riferimento” - L'ex governatore veneto pubblica sul Foglio un manifesto da aspirante leader: "Non siamo quelli di cinquant'anni fa" ... ilfattoquotidiano.it

