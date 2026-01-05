La Juvecaserta si impone su Piombino nell' extra time

La Juvecaserta ha conquistato la vittoria contro Piombino dopo un tempo supplementare. La squadra, priva di Nobile ma con Vecerina recuperato, ha affrontato una Solbat Piombino molto compatta, che ha messo in difficoltà i bianconeri per tutta la partita. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per Juvecaserta, confermando l’equilibrio e la competitività tra le due formazioni.

C'è voluto un tempo supplementare alla Paperdi Juvecaserta, priva di Nobile ma con il recuperato Vecerina, per aver ragione di una Solbat Piombino che sul parquet del palaPiccolo ha fornito una eccezionale prestazione di squadra e che ha messo in difficoltà il quintetto bianconero per quasi.

