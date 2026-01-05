La guerra via social di Trump | perché il Venezuela è un punto di non ritorno

La recente escalation tra Trump e il Venezuela evidenzia come i conflitti si spostino sempre più sui social media. Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, si è rivelato come le tensioni politiche si consumino anche online, influenzando l’opinione pubblica e gli equilibri internazionali. Questo episodio sottolinea il ruolo crescente delle piattaforme digitali come strumenti di confronto e di pressione politica.

Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, il mondo ha scoperto che le guerre non si dichiarano più dai podi istituzionali, ma dai social. Con un post secco il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’ operazione militare contro il Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro e di sua moglie. Nessun preambolo, nessuna diplomazia: un messaggio diretto, virale, che ha imposto il frame narrativo prima ancora che i media potessero metabolizzarlo. Messaggio che, poche ore dopo, Donald Trump ha ribadito in conferenza stampa, trasformando il linguaggio dei social in architrave politico. Il post di Donald Trump su Truth. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La guerra via social di Trump: perché il Venezuela è un punto di non ritorno Leggi anche: Usa contro Venezuela, i perché della "quasi guerra": Trump attaccherà davvero il regime di Maduro? Leggi anche: L’attacco di Trump al Venezuela e il ritorno delle potenze imperiali Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; USA-Venezuela, Trump: “Catturato Maduro”; ‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla; Trump sul Venezuela: “Attacco spettacolare, senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale”. Guerra in Venezuela, catturato Maduro: cosa vuole davvero Trump - Gli Usa bombardano il Venezuela e catturano il presidente Nicolás Maduro: Trump punta al petrolio e alla rinascita del dollaro ... quifinanza.it

Attacco Usa in Venezuela, la conferenza stampa di Trump: "Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra mondiale, prove schiaccianti contro Maduro" - Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono sbarcati dall'aereo Usa atterrato alla Stewart Air National Guard Base a New York toccando per la prima volta il suo americano. ilgiornale.it

Guerra Ucraina, Trump: «Stop guerra? Penso che ci arriveremo. Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà» - Donald Trump ha smentito le indiscrezioni del Washington Post secondo le quali lui e Vladimir Putin non hanno parlato di Donetsk e ha ribadito il desiderio che Russia e Ucraina «si fermino». ilmessaggero.it

Venezuela sotto attacco: perché gli USA hanno colpito e cosa sta succedendo davvero

Guido Viale MASCHI IN GUERRA E’ in corso su giornali e social (ne seguo pochissimi) un dibattito sul rapporto tra guerra e maschilismo. E’ questo la causa principe di quella La confutazione più cretina di un nesso evidente è che a promuovere, guidare e c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.