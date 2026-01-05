La grande festa di Anteas coi ragazzi delle famiglie seguite

Anteas Grosseto Aps organizza una festa dedicata ai bambini, ai ragazzi delle famiglie seguite e ai volontari. L'evento si svolge oggi alle 16 nella sala “Pace” di via Unione Sovietica 44, con l’obiettivo di promuovere un momento di convivialità e di avvio sereno del nuovo anno. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e condividere insieme un momento di allegria e confronto.

Una grande festa, per stare insieme e avviare con serenità e allegria l'anno appena iniziato. È con questi obiettivi che Anteas Grosseto Aps, l'associazione promossa dalla Federazione Pensionati Cisl ha organizzato per oggi dalle 16, nella sala "Pace" di via Unione sovietica 44, a Grosseto, una festa aperta, dedicata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie assistite, a quelli dei volontari e dei soci. Sono centinaia, infatti, le famiglie che vivono nel territorio comunale di Grosseto e in quello di Orbetello che sono sostenute dall'attività di Anteas, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, cibo fresco, abiti.

