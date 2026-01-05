La Galli senza scampo. Garcia saluta la Coppa.

Le Final Eight di Coppa Italia di basket sono iniziate a Tortona, con le squadre impegnate nelle prime sfide. La Galli di San Giovanni ha concluso presto il suo percorso, uscendo sconfitta dalla partita contro il Matelica, nonostante un vantaggio di 11 punti a dieci minuti dalla fine. La squadra si congeda così dalla competizione, lasciando spazio alle altre formazioni che aspirano al titolo.

di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI La Galli saluta fin da subito il sogno tricolore. Le cestite sangiovannesi, infatti, nelle Final Eight di Coppa Italia che hanno aperto i battenti sabato a Tortona e si chiuderanno domani con la finalissima, sono infatti uscite sconfitte dalla gara contro il Matelica nonostante le bellezza di 11 lunghezze di margine (45-54 a 10 minuti dalla fine) con l’ultimo quarto decisivo anche per i tanti errori sotto canestro. 71-67 il punteggio a favore delle marchigiane con gli istanti finali nei quali le atlete di Garcia sbandano favorendo il ritorno delle avversarie che si portano all’ultimo giro di lancette sul 68-65 con Bernardi che risponde con un canestro rapido, mentre il fallo successivo di De Cassan manda Cabrini in lunetta a 20 secondi dal termine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

