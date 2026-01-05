La Forza di una Donna perde il doppio appuntamento giornaliero

Con il ritorno di Uomini e Donne e Amici in daytime, La Forza di una Donna cambia orario e rinuncia al doppio appuntamento quotidiano con Bahar Çe?meli. La trasmissione manterrà il suo consueto appuntamento e si adatterà alla nuova programmazione, offrendo ai telespettatori un’esperienza più concentrata e coerente con il palinsesto attuale.

Fine dei doppi appuntamenti giornalieri in compagnia di Bahar Çe?meli. Con il ritorno in daytime di Uomini e Donne e di Amici, La Forza di una Donna rinuncia infatti allo slot delle 18.10 già da mercoledì 7 gennaio 2026. In onda tra qualche settimana con la terza stagione, la serie proseguirà la sua corsa dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il sabato alle 15.30 circa, giorno dove darà poi la linea a Verissimo di Silvia Toffanin. Nessun appuntamento previsto, invece, in prima serata, a differenza di Forbidden Fruit, che andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna da giovedì prossimo, 8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Forza di una Donna perde il doppio appuntamento giornaliero Leggi anche: La Forza di una Donna si sdoppia: doppio appuntamento quotidiano su Canale 5 Leggi anche: La Forza di Una Donna 2, Anticipazioni Turche: Sarp Geloso, perde il controllo! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “La donna che visse due volte”, il noir che ha dato un volto all’ossessione; Cambio programmazione Mediaset 6 gennaio: cancellati Forbidden Fruit e Io sono Farah. La forza di una donna Anticipazioni 6 gennaio 2026: Sarp si trasferisce, Bahar e Arif sono furibondi! - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna in onda il 6 gennaio 2026 su Canale 5. comingsoon.it

La forza di una donna, trame turche: dov’è finito Arda? - La scomparsa di Arda al centro delle prime trame La forza di una donna 3. superguidatv.it

La forza di una donna, spoiler 3ª stagione: Sarp perde la vita per mano di Sirin - A pochi giorni dalla morte di Hatice, Sirin decide di vendicarsi di Sarp e lo uccide in ospedale manomettendo la sua flebo ... it.blastingnews.com

