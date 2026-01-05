La dizi turca di Canale 5 entra in una fase delicatissima: la decisione presa da Sarp manda in tilt un po' tutti (tranne i bambini) e sono tante le emozioni in ballo. Le anticipazioni del nuovo episodio. A La forza di una donna l'equilibrio già fragile dei protagonisti viene messo a dura prova da scelte improvvise e silenzi pesanti. La puntata in onda martedì 6 gennaio su Canale 5 si muove sul filo delle emozioni: da una parte il desiderio di proteggere i figli, dall'altra rancori mai davvero sopiti e rapporti che rischiano di rompersi definitivamente. E mentre qualcuno prova a ricominciare, altri si ritrovano a fare i conti con decisioni prese alle loro spalle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 6 gennaio: la mossa di Sarp spiazza Bahar, lei e Arif si infuriano

