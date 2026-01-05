La Fondazione Angelo Vassallo dona materiale della Nazionale di basket all’ASD Baskin Golfo di Policastro

La Fondazione Angelo Vassallo ha donato materiale sportivo della Nazionale di basket all’ASD Baskin Golfo di Policastro. Il Presidente Dario Vassallo ha dichiarato che il materiale, gentilmente offerto dalla Federazione Italiana Pallacanestro, sarà destinato come premio di fine campionato per gli atleti del Baskin, contribuendo a promuovere l’inclusione e il valore dello sport nel territorio.

Il Presidente Dario Vassallo: "Il materiale ricevuto in omaggio dalla Federazione Italiana Pallacanestro, sarà utilizzato come premio di fine campionato per gli atleti del baskin inclusivo". La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha incontrato l'Associazione Sportiva Dilettantistica Baskin Golfo di Policastro, donando materiale sportivo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, precedentemente ricevuto in omaggio dalla Fondazione. La donazione è avvenuta nel corso di un momento di confronto e condivisione dedicato ai valori dello sport inclusivo, della partecipazione e dell'integrazione sociale.

