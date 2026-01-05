La Fifa sfida il capitalismo Usa | al Mondiale non vuole che gli stadi portino il nome degli sponsor e copre le loro scritte
La Fifa ha deciso di limitare l’esposizione degli sponsor negli stadi durante il Mondiale, coprendo le loro scritte e riducendo il ruolo del branding commerciale. Questa scelta si scontra con il modello di marketing diffuso negli Stati Uniti, dove gli impianti sportivi sono spesso utilizzati come strumenti pubblicitari. La posizione della Fifa mette in discussione il rapporto tra commercializzazione e rispetto delle tradizioni sportive a livello globale.
Gli stadi degli Stati Uniti sono diventati piattaforme di marketing a cielo aperto. Un modello che ha funzionato fin quando il Mondiale di calcio non ha bussato alla porta. La Fifa, infatti, pretende nomi “puliti”, geografici, senza marchi. E così, tra Texas, New Jersey e California, il calcio mondiale si è infilato in una giungla di naming rights, identità locali e interessi miliardari. Ne scrive il quotidiano tedesco Faz Il conflitto emerge con chiarezza ad Arlington, Texas. Dove risiedono i Texas Rangers, la più antica delle due squadre di baseball dello stato nella massima serie, e la squadra di football dei Dallas Cowboys, soprannominata “America’s Team”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Mondiale Russia, i Medvedi pronti a lanciare una Coppa del Mondo alternativa per le nazionali escluse: il progetto che sfida la FIFA!
Leggi anche: “La Coppa del popolo”: per paura degli stadi vuoti, il Marocco apre gli stadi. La Coppa d’Africa è (anche) gratis
Mondiale per club, la Fifa sfida l’Uefa: montepremi da un miliardo di dollari - Un montepremi semplicemente pazzesco, quello del Mondiale per Club negli Usa che prenderà via il prossimo 14 giugno con Inter e Juventus tra le partecipanti, le uniche italiane: un miliardo di dollari ... ilgiornale.it
La #Fifa sfida il capitalismo Usa: al #Mondiale non vuole che gli stadi portino il nome degli sponsor e copre le loro scritte. Lo racconta il quotidiano tedesco Faz: la Fifa pretende nomi “puliti”, geografici, senza marchi. E così, tra Texas, New Jersey e California, il - facebook.com facebook
Roma-FIFA, il pressing. El Aynaoui e Ndicka agitano Gasp: li vuole per la sfida al Como bit.ly/44fQzU5 #AsRoma x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.