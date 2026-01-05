La Fifa sfida il capitalismo Usa | al Mondiale non vuole che gli stadi portino il nome degli sponsor e copre le loro scritte

La Fifa ha deciso di limitare l’esposizione degli sponsor negli stadi durante il Mondiale, coprendo le loro scritte e riducendo il ruolo del branding commerciale. Questa scelta si scontra con il modello di marketing diffuso negli Stati Uniti, dove gli impianti sportivi sono spesso utilizzati come strumenti pubblicitari. La posizione della Fifa mette in discussione il rapporto tra commercializzazione e rispetto delle tradizioni sportive a livello globale.

