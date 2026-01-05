Lunedì 5 gennaio 2026, Fano si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica in un’atmosfera di silenziosa attesa. Nonostante il freddo intenso, la città si riunisce per vivere un momento storico, simbolo di unità e tradizione. La giornata rappresenta un’occasione speciale, che unisce cittadini e visitatori in un’atmosfera di rispetto e partecipazione, segnando un nuovo capitolo nella storia locale.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 5 gennaio 2026 - Un freddo pungente, quasi polare, e una città che lentamente si ferma. È così che Fano, poco prima di mezzogiorno, accoglie il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, un evento che non aveva mai attraversato la città e che ha trasformato per oltre un’ora strade e piazze in un grande palcoscenico collettivo. Già dalle 11 la gente inizia ad assembrarsi nei punti chiave del percorso: davanti all’Agip di via Pisacane, all’altezza dell’Eurospin, poi verso Porta Maggiore, fino a viale I Maggio e alla sede della Bcc, dove è previsto l’arrivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fiamma Olimpica accende Fano: folla, freddo e una giornata storica

