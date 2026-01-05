La festa della befana a Muzzana del Turgnano

A Muzzana del Turgnano si svolge la tradizionale Festa della Befana, un momento di incontro e convivialità promosso dal Comune, dalla Parrocchia e dalle associazioni locali, in collaborazione con l'Associazione Mulvis. L'appuntamento è previsto per sabato 6 gennaio, a partire dalle 16, offrendo un'occasione per condividere momenti di festa e socialità con tutta la comunità.

A Muzzana del Turgnano si festeggerà tutti insieme la Festa della Befana. Comune, Parrocchia e associazioni locali collaboreranno con l'Associazione Mulvis per organizzare, sabato 6 gennaio, dalle 16.30, un laboratorio per bambini, uno spettacolo di magia e infine l'arrivo della Befana.

