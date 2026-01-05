La dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo apre le porte | visite a Palazzo Francavilla

Da palermotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 10 gennaio, dalle 16 alle 20, è possibile visitare Palazzo Francavilla, una dimora nobiliare situata in via Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Massimo. In collaborazione con la cooperativa Terradamare, le visite consentono di scoprire uno degli edifici storici più rappresentativi del patrimonio artistico siciliano, offrendo un’opportunità di approfondimento sulla storia e l’architettura di questa importante struttura.

Sabato 10 gennaio dalle 16 alle 20 visite a Palazzo Francavilla. Insieme alla cooperativa turistica Terradamare sarà possibile ammirare una delle strutture nobiliari più interessanti del panorama artistico siciliano; il cui ingresso si trova nell’attuale via Ruggero Settimo e si affaccia su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

la dimora nobiliare che si affaccia sul teatro massimo apre le porte visite a palazzo francavilla

© Palermotoday.it - La dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo apre le porte: visite a Palazzo Francavilla

Leggi anche: Palazzo Francavilla, visite alla dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo

Leggi anche: Palazzo Alliata di Villafranca, visite e spettacolo sulla figura di Agata Valguarnera nella dimora nobiliare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.