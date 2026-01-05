La dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo apre le porte | visite a Palazzo Francavilla
Sabato 10 gennaio, dalle 16 alle 20, è possibile visitare Palazzo Francavilla, una dimora nobiliare situata in via Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Massimo. In collaborazione con la cooperativa Terradamare, le visite consentono di scoprire uno degli edifici storici più rappresentativi del patrimonio artistico siciliano, offrendo un’opportunità di approfondimento sulla storia e l’architettura di questa importante struttura.
Sabato 10 gennaio dalle 16 alle 20 visite a Palazzo Francavilla. Insieme alla cooperativa turistica Terradamare sarà possibile ammirare una delle strutture nobiliari più interessanti del panorama artistico siciliano; il cui ingresso si trova nell’attuale via Ruggero Settimo e si affaccia su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Palazzo Francavilla, visite alla dimora nobiliare che si affaccia sul Teatro Massimo
Leggi anche: Palazzo Alliata di Villafranca, visite e spettacolo sulla figura di Agata Valguarnera nella dimora nobiliare
4 VANI – PRESTIGIOSO APPARTAMENTO RISTRUTTURATO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DI PALERMO All’interno dello storico ed elegante Palazzo Nasellis Flores, raffinata dimora nobiliare risalente al 1600, proponiamo in vendita un esclusivo a - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.