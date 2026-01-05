La curiosità accende la mente | come educare alla domanda per riattivare il pensiero l’apprendimento e la dimensione umana del sapere

La curiosità è un elemento fondamentale nel processo di apprendimento e crescita personale. Essa stimola il pensiero, favorisce l’indagine e rafforza il rapporto tra individuo e conoscenza. Educare alla domanda significa sostenere questa naturale spinta, per riattivare il desiderio di scoprire e comprendere. In un percorso equilibrato, la curiosità diventa uno strumento per valorizzare la dimensione umana del sapere e favorire uno sviluppo più consapevole.

La curiosità è una forza originaria, una tensione interiore che precede il sapere organizzato e accompagna l’essere umano fin dai primi istanti di relazione con il mondo. È il primo linguaggio della mente, quello che spinge a toccare, osservare, ascoltare, formulare ipotesi ancora prima di possedere le parole per esprimerle. Dal punto di vista pedagogico e cognitivo, la curiosità rappresenta una condizione di apertura epistemica, uno stato mentale in cui il soggetto è disposto a mettere in discussione ciò che sa per integrare nuove informazioni in modo significativo. Nel bambino essa si manifesta in forma spontanea, quasi istintiva, perché nasce dal desiderio di comprendere e di dare senso all’esperienza, non ancora mediato da aspettative di prestazione o di giudizio esterno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Apre il Salone del Mobile: "La dimensione umana del design Made in Italy e il piacere dell’incontro" Leggi anche: Educare alla bellezza: come arte e creatività trasformano l’apprendimento Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. #Ambiente #Cronaca #Curiosità Occhi al cielo oggi per la “Superluna del Lupo”: il primo grande spettacolo del 2026 accende la notte, ecco dove ammirarla x.com Massimo Recalcati a Strada Regina | sabato 3 gennaio ore 18:35 | LA1 “Credo che un grande insegnante sia un grande artista”, scriveva John Steinbeck. Un maestro non trasmette solo nozioni, ma accende la curiosità, indica nuove strade e apre orizzonti ina - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.