La Corea del Nord teme di essere il prossimo obiettivo degli USA e spaventa l’occidente testando un nuovo missile ipersonico
La Corea del Nord ha condotto un nuovo test missilistico, annunciato come ipersonico, in risposta alle tensioni crescenti con gli Stati Uniti. Dopo l’intervento militare degli USA in Venezuela, Pyongyang appare particolarmente preoccupata per possibili escalation e teme di essere il prossimo obiettivo di Washington. Questa mossa evidenzia le tensioni geopolitiche nella regione e l’importanza di monitorare gli sviluppi nel settore missilistico nordcoreano.
Dopo l’intervento militare degli Usa in Venezuela, la Corea del Nord sente il fiato sul collo di Donald Trump e reagisce con un nuovo test missilistico che Pyongyang definisce “ipersonico”. Si tratta di un’operazione dal forte valore simbolico e politico prima ancora che militare perché mirerebbe a far capire al tycoon che in caso di intervento militare, la reazione sarà durissima. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale KCNA, l’esercitazione sarebbe stata condotta da una sotto-unità dell’Esercito popolare coreano e avrebbe visto il lancio di missili dall’area della capitale Pyongyang verso obiettivi nel Mar del Giappone, a circa mille chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
